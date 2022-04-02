Antalya'da 14 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgayla ilgili 8 zanlı tutuklandı.

Şekerhane Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili yaralanarak hastaneye kaldırılan 14 şüpheliden 12'sinin tedavileri tamamlandı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. K.A, Z.A, K.A, A.A, A.A, B.A. ve A.A, çıkarıldığı sulh ceza hekimliğince tutuklandı.

Zanlılardan M.A. savcılıkça, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şekerhane Mahallesi'nde 30 Mart'ta iki aile arasında çıkan kavgada silah, bıçak ve sopalarla yaralanan 14 kişi ilçedeki hastanelere kaldırılmış, tedavileri tamamlanan 12 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.