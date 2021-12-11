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Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp - Son Dakika

Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp

11.12.2021 17:34
Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu'nun (14) bulunması için çalışma başlatıldı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu'nun (14) bulunması için çalışma başlatıldı.

Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık'ta, Kum Mahallesi'ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu'na "Arkadaşımla buluşacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi. Oğlundan 5 gündür haber alamayan anne Tosunoğlu, bugün polise başvurdu. Kayıp Berk Tosunoğlu'nun bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.


Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp
Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp

Finike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 14 yaşındaki Berk, 5 gündür kayıp - Son Dakika
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