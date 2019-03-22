Antalya'da 14 Yıl Önce Bir Kadının Bıçaklanarak Öldürülmesi
15 dakika önce
Antalya'da 14 yıl önce bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.
Antalya
'da 14 yıl önce bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, Kepez
ilçesi Yenidoğan Mahallesi
Menzil Sitesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Filiz Gökkurt'un (26), 16 Mart 2005'te evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu, olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen D.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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