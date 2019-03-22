Son Dakika Haberleri: Antalya'da 14 Yıl Önce Bir Kadının Bıçaklanarak Öldürülmesi

Antalya'da 14 Yıl Önce Bir Kadının Bıçaklanarak Öldürülmesi

15 dakika önce

Antalya'da 14 yıl önce bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da 14 Yıl Önce Bir Kadının Bıçaklanarak Öldürülmesi, System.String[]
Antalya'da 14 yıl önce bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Menzil Sitesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Filiz Gökkurt'un (26), 16 Mart 2005'te evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu, olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen D.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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