Antalya'da 145 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, dağ evinde saklanırken yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 145 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, dağ evinde saklanırken yakalandı

28.03.2023 17:22
Antalya'da 145 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, dağ evinde saklanırken yakalandı

Antalya'da 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçundan 145 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, dağ evinde saklanırken polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya'da 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçundan 145 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, dağ evinde saklanırken polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçundan 145 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan A.A isimli şahsın, yurtdışına kaçabilme ihtimali göz önüne alınarak, aynı gün gidebileceği ve bulunabileceği adresler çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Şüphelinin Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli A. A.'yı dağ evinde saklanırken yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 145 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, dağ evinde saklanırken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 145 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, dağ evinde saklanırken yakalandı - Son Dakika
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