Antalya'da 15 bin levrek yavrusu denize bırakıldı - Son Dakika

Antalya'da, 15 bin levrek yavrusu denize bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen levrek yavruları, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Enstitü Müdürü Serkan Erkan tarafından denize salındı.

Vali Yazıcı, enstitüde 30'un üzerinde farklı balık türünün üretiminin yapıldığını söyledi.

İnsanların sık tükettiği levrek ve çipura gibi balıkların da enstitüde üretildiğine işaret eden Yazıcı, "Tüm Türkiye'ye buradan balık dağıtılıyor. Bu Antalya için bir onurdur." dedi.

Enstitü Müdürü Serkan Erkan ise bu yıl toplamda 50 bin levrek yavrusunu Antalya Körfezi'ne bırakacaklarını kaydetti.

Akdeniz'de zehirli balık türlerinin popülasyonunun arttığına işaret eden Erkan, bu deniz canlılarına temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Balon ve aslan balığının yayılma alanlarıyla ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Erkan, "Bu balıkların biyolojisini çözüyoruz ve ne yapılabilir, diye araştırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda balon balığını balıkçılardan belli ücret karşılığında alma gibi çalışmalar da olacak." diye konuştu.