Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu

19.08.2022 17:33

Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu - 10 günlük bebeği ağaç altında adeta ölüme terk etmişler Olay sonrası harekete geçen ekipler 300 araç plakası inceledi Antalya'nın Aksu ilçesinde bir ağaç altına 17 gün önce bırakılan 10 günlük bebeğin anne ve babası, 300...

Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu

- 10 günlük bebeği ağaç altında adeta ölüme terk etmişler

Olay sonrası harekete geçen ekipler 300 araç plakası inceledi

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde bir ağaç altına 17 gün önce bırakılan 10 günlük bebeğin anne ve babası, 300 araç plakasından ve 100'e yakın ikamet sahibi ile görüşülerek polisin titiz çalışması sonucunda bulundu. Yapılan incelemede ise bebeğin gece saatlerinde adeta ölüme terk edildiği öğrenildi.

Olay, 02 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu. Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 10 gün tedavi altında bulunan bebek önceki gün devlet korumasına alınarak sevgi evlerine götürüldü.

Gece bırakmış

Olayın ardından harekete geçen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği özel bir ekip kurarak çok geniş araştırma gerçekleştirdi. İncelemede cadde üzerinde bulunan 8 işyerinin kamera görüntüleri alınarak 300'e yakın aracın plakası mercek altına alındı. Mahallede bulunan 100'e yakın ikamet sahibi ile görüşüldü. Bu görüşmeler sırasında ekipler yabancı uyruklu B.F.'nin 6 aylık hamile olduğu zaman zaman il dışına çıktığı bilgisine ulaştı. Bu iz üzerinden araştırmayı derinleştiren ekipler, kadına ve ailesine ulaştı. Yapılan incelemede doğumun olduğunu fark eden ekipler, çocuğun ise ailede olmadığını belirledi. Bunun üzerine şüpheli B.F. eşi M.F ve annesi N.F gözaltına alındı. B.F. sorgu sırasında itirafta bulunarak çocuğunu Eskişehir'de doğurduğunu ve daha sonrada Aksu ilçesine gelerek gece saat 03.00 sıralarında ağacın altına bıraktığını söyledi.

Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
10 günlük bebeği ölüme terk etmişlerdi! Polis ekipleri incelemelerin ardından anne ve babayı buldu 10 günlük bebeği ölüme terk etmişlerdi! Polis ekipleri incelemelerin ardından anne ve babayı buldu Antalya'da Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen kişi yakalandı Antalya'da Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:34:15. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement