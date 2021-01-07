Antalya'da 15 hanenin bulunduğu alan karantinaya alındı - Son Dakika

Mahalle muhtarı Eyüp Beşbaş, birkaç kişide Kovid-19 belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldığını söyledi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu , Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle Haskızılören Mahallesi Çürük mevkisindeki 15 evin karantinaya alınmasına karar verdi.

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