Antalya'da 15 hanenin bulunduğu alan karantinaya alındı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 hanenin bulunduğu bölge karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle Haskızılören Mahallesi Çürük mevkisindeki 15 evin karantinaya alınmasına karar verdi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Mahalle muhtarı Eyüp Beşbaş, birkaç kişide Kovid-19 belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldığını söyledi.
Testlerin sonucunda pozitif vakaların belirlendiğini aktaran Beşbaş, filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Kaynak: AA
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