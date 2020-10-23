Antalya'da 15 proje TÜBİTAK yarışmasında derece yaptı - Son Dakika

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Antalya'dan 9'u birincilik olmak üzere 15 projesinin derece yaptığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK BİDEB tarafından ortaokul öğrenimine devam eden öğrencilerin biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ile yazılım alanlarında bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması yapılıyor.

Yarışmaya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya'nın katıldığı bölge aşamasına bin 200 proje başvurusu yapıldı.

TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge sergisine davet edilen projeler, Bölge Değerlendirme Kurulu tarafından belirlendi.

Değerlendirmeler sonucunda toplam 100 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl bölge sergisi yapılmadı. Bölge değerlendirmeleri 13-14 Ekim'de çevrimiçi yapıldı.

Antalya'dan 346 proje başvurusunun yapıldığı yarışmada, 44 proje bölge değerlendirmesine katılma başarısı gösterdi. Bunlardan 9 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere 15 proje derece yaptı.

Bölge değerlendirmesinde birinci olan 9 proje, Türkiye finaline katılacak.