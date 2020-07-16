Antalya'da '15 Temmuz' anması - Son Dakika

ANTALYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi. Programa katılanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Program için meydana gelenler, oluşturulan güvenlik noktalarında ateşleri ölçülerek ve üstleri aranarak alındı. Programa Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sosyal mesafenin ve maske kuralının korunduğu program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından Vali Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz anı defterini imzaladı. İl Müftüsü Osman Artan 'ın dua etmesinin ardından meydana kurulan sinevizyon ekranlarından 15 Temmuz ile ilgili film gösterimleri yapıldı. Gösterimlerin ardından aynı ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Ulusa Sesleniş konuşması yayınlandı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından katılımcılar uzunca süre alkışladı.

'ŞEHİT OLAN 251 İNSANIMIZI RAHMETLE ANIYORUM'

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Vali Ersin Yazıcı, "Antalyalılar tabi ki demokrasisine, cumhuriyetine, bu ülkenin bağımsızlılığına her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da da sahip çıktı. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu ülke, bu vatan asla kendini 1 dolara satan hainlere teslim edilemez. Türkiye Cumhuriyeti yasalarından yetki alıp ağabeylerinden talimat alan şerefsizlere bu ülkeyi temsil etmedik, asla etmeyeceğiz. İstanbul ve Ankara 'daki o güzel insanlar cumhuriyetine demokrasine sahip çıkmak için sokaklara döküldüler. Şehit olan 251 insanımızı rahmetle anıyorum. 15 Temmuz gecesi bulunduğum Edremit Havalimanı'ndaki polislere, 'Buraya asker girmeyecek, girerse vurun' diye emir verdim" dedi.

'ÜLKEMİZİ KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR KORUYACAĞIZ'

Ülkeyi bölmeye çalışanlara asla izin vermeyeceklerini söyleyen Vali Yazıcı, "Bu vatan bizim, bu vatan uğruna 83 milyon kişi şehit olacaktır. Ülkeyi ele geçirmeye çalışan hainlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu işi hayal edenlere aklından geçirenlere Antalyalılar adına boş düşünceleri lütfen bırakın diyorum. Bu ülke ilelebet halkın iradesi ile yoluna devam edecek. Bu ülkeyi, cumhuriyeti kanımızın son damlasına kadar korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'15 TEMMUZ YÜZYILLAR BOYU HATIRLANACAK'

15 Temmuz'un Türk milleti tarihinin sayısız kahramanlık destanlarından birisi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "15 Temmuz 2016'da hain terör örgütü FETÖ'nün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirdiği darbe kalkışmasını Türk milleti azimli, kararlı dik duruşuyla hezimete uğrattı. Yüzyıllar boyunca böyle hatırlanacaktır. 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeye çalışanlara karşı canı pahasına şehit olanları 251 şehidimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün de yarın da cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 81 ilde aynı anda başlayan 15 Temmuz Sancak koşusu Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Koşuyu tamamlayan sporcular ellerindeki sancağı Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya teslim etti. Vali Yazıcı tarafından da sporculara katılım plaketi verildi. Meydandaki etkinlik ilahi ve şiir dinletisi, mehter takımı gösterisi ve söyleşi ile tamamlandı.

Program dahilinde gece saatlerinde Muratpaşa Camii'nden sala okunacak, Yivli Minare Camii'nde de Teheccüd Namazı kılınacak.