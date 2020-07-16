Antalya'da '15 Temmuz' anması (2) - Son Dakika

Antalya'da '15 Temmuz' anması (2)
TÜM CAMİLERDE SELA OKUNDUAntalya'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki tüm camilerde, saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela okundu.
TÜM CAMİLERDE SELA OKUNDU
Antalya'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki tüm camilerde, saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela okundu. Merkezi sistem üzerinden Muratpaşa Camii'nden okunan sela, aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanında da okundu. Etkinlik saat 01.30'da Yivli Minare Camii'nde kılınacak Teheccüd Namazı'nın ardından son bulacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:49 Kaynak: DHA
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