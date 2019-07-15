Son Dakika Haberleri: Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü

4 saat önce

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, System.String[]
Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Valilik tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, Antalya Müzesi önünde toplanarak ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Konyaaltı Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca gruba Mehter Takımı ve atlı polis birliği de eşlik etti.
Meydanda şehitler için Kur-an'ı Kerim okunarak, dualar edildi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi yaşananların sadece basit bir kalkışma değil bir işgal girişimi olduğunu söyledi.
Karaloğlu, 15 Temmuz'da karanlık başlayan gecenin, önce Allah'ın inayeti sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve liderliği ile milletin kahramanlığıyla nurlu bir sabaha dönüştüğünü ifade etti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi gecesi Antalya'da önemli bir olumsuzluk yaşanmadığını vurgulayan Karaloğlu, "Antalya'da bir problem yaşanmamasında, halkımızın sokakları ve meydanları doldurması kadar sürecin doğru yönetilmesinin de etkisi var. Antalya'da kimsenin burnu kanamadan bu süreci atlattık. Türkiye genelinde şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyorum." dedi.
Karaloğlu, başka bir hain darbe girişiminin yaşanmaması için 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşma da meydana kurulan dev ekrandan takip edildi.
Etkinliğe Karaloğlu'nun yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle çok sayıda kişi katıldı.
Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:52:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]