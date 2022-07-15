ANTALYA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - Son Dakika
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ANTALYA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15.07.2022 23:42

ANTALYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan Vali Ersin Yazıcı, Millet olarak bu topraklar için çok bedeller ödedik.

ANTALYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan Vali Ersin Yazıcı, Millet olarak bu topraklar için çok bedeller ödedik. Tüm dünya bilsin ki bu cennet vatanın bir karışını dahi asla kimseye vermez, terk etmeyiz dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Antalya Müzesi önünde başlayan yürüyüşte Türk bayrakları açıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuğba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, belediye başkanları ve vatandaşlar mehter marşı eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydandaki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya dua etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, meydandaki kalabalığı selamladıktan sonra konuştu. Bu topraklar için can veren şehitlerin ruhunun şad olduğunu dile getiren Yazıcı, Dik duruşun timsali Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte alanlara inen her bir milletimizin ferdine selam olsun. Millet olarak bu topraklar için çok bedeller ödedik. Tüm dünya bilsin ki bu cennet vatanın bir karışını dahi asla kimseye vermez, terk etmeyiz. Kimseye yar etmeyiz. Zaferlerle dolu muhteşem bir tarihimiz var. Sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş milletimiz bir kere daha tüm dünyaya bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini göstermiştir dedi.

Milletin, kendisini 1 dolara satan hainlere dersini verdiğini de söyleyen Vali Yazıcı, 15 Temmuz'da FETÖ hainlerine bu millet sokakları, köprüleri, alanları dar etmiştir. Ferdi olmaktan büyük gurur duyduğunuz aziz milletimiz 1000 yıl önce hangi inançla Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açmışlarsa 15 Temmuz'da da aynı inançla terör örgütüne dersini vermiştir diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da bir konuşma yaparak, 6 yıl önce hainlerin Türkiye'ye saldırdığını ve darbe girişimine kalkıştığını belirterek, 60 ihtilali, 12 Mart darbesi gibi değildi. Ülkemizi zaptetmek istiyorlardı. Ancak onların bilmediği bir şey vardı. Allah'a inanan, kefenini giymiş bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ona inanan milleti vardı. Türkiye'de böyle darbeler olmayacağını milletimiz dünyaya göstermiş oldu dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan da FETÖ'yü lanetlerken, Türkiye'de kahramanlar kadar hainin de olduğunu ifade ederek, Geçmişte olduğu kadar gelecekte de aklı ve bilimi öteleyen terör örgütleri olacaktır. Kudretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak her türlü bölücü örgüte dur diyeceğiz diye konuştu.

Arslan, konuşurken alandaki bazı kişiler ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i işaret ederek 'Başkan nerede Kendisi nerede' diye sordu. Arslan'ın cevap vermemesi üzerine kalabalık içerisinden bazı vatandaşların konuşmayı protesto ederek 'yuh' dedikleri duyuldu.

Konuşmaların ardından meydanda kurulan dev ekranlarda 15 Temmuz darbe girişimi gününde yaşananlardan bir kesit video izletildi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği bir dizi yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri de Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından verildi.

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Kaynak: DHA

Demokrasi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - Son Dakika

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