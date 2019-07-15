Son Dakika Haberleri: Antalya'da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü

7 saat önce

Antalya'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Antalya'da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü, System.String[]
Antalya'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Antalya Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde binlerce kişi Konyaaltı Varyant'taki seyir terasında bir araya geldi. Kalabalık ellerinde Türk bayrağı ve Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, tedbir amacıyla kalabalığın yer aldığı güzergaha giden yollara araç girişini kamyonlarla kapattı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve protokol üyeleri yürüyüşün ortasında yer aldı. Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşe yediden yetmişe herkesin katılım gösterdiği görüldü. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünün atlı birliklerinin yürüyüşe katıldıkları görüldü. Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz hatıra defterini imzaladı. Program Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti. - ANTALYA
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:22:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]