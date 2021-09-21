Antalya'da, 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun adı verilen eğitim merkezi açıldı - Son Dakika

Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun adının verildiği eğitim merkezi, törenle hizmete girdi.

Kepez Belediyesince Teomanpaşa mahallesinde bulunan atıl haldeki bina yenilenerek bünyesinde kreş, kütüphane ve etüt merkezi yer alan modern bir tesis oluşturuldu.

Eğitim merkezi şehidin ailesi, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve diğer davetlilerin katıldığı törenle hizmete sunuldu.

Osman Ağaroğlu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehidi oğlunun ismini eğitim merkezine veren Kepez Belediyesine teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının vatan sevgisiyle yaşadığını belirten Ağaroğlu, "Bu aziz vatanın kalbi ay-yıldızlı bayrak için çarpan her evladı bir ölür, bin dirilir. Biz de vatan sevgisi imandan gelir. Bizi düşmanlara karşı üstün kılan 'ölürsem şehit, yaşarsam gaziyim' düşüncesidir. Evladım, evlatlarımız o meydana çıkarken bu düşünceyle yola çıktılar. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

"Oğlumun insanlara model olması beni çok mutlu ediyor"

Zehra Ağaroğlu ise oğlunun isminin bir eğitim kuruma vermesinin kendisini gururlandırdığını anlattı.

Oğlunun akademisyen olmak istediğini aktaran Ağaroğlu, "Oğlumun isminin yurtlara, eğitim merkezlerine verilmesi beni onurlandırıyor. Oğlumun insanlara model olması beni çok mutlu ediyor. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Oğlumun adının yaşatılması için emek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başkan Tütüncü ise Ağaroğlu'nun ailesine verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ağaroğlu'nun ismini hayallerini yaşatmak adına eğitim tesisine verdiklerini vurgulayan Tütüncü, "Yasin başarılarının üstüne başarı koymak isteyen biriydi. Onun adı gençlere ışık olacak bir yere verilmeliydi. Bu tesisimiz hem şehre armağanımız olacak hem de Yasin kardeşimizin hatırasını yaşatacak." dedi.