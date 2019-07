Antalya'da 15 Temmuz yürüyüşü

ANTALYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.Antalya'da saat 19.30'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü'neş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ve kızları, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy çok sayıda protokol üyesi ve yaklaşık 50 bin vatandaş katıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait atlı polislerin öncülük ettiği yürüyüşte, Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde protokol üyeleri ve Antalyalılar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte Vali Münir Karaloğlu'nun bileğindeki kırmızı bandaj dikkat çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Vali Karaloğlu ve katılımcılar, meydanda oluşturulan anı defterini imzaladı. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.DİK DURUŞUN TİMSALİTören alanında vatandaşlara seslenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılı olduğunu hatırlatarak, "15 Temmuz 2016'nın o karanlık gecesini nurlu bir sabaha eviren, zaferi milletimize bahşeden yüce Rabbimize hamdolsun. Dik duruşun timsali Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle sokaklara meydanlara inip, demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her ferdine selam olsun. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun, mübarek olsun. Tarihine, kültürüne, demokrasisine, vatanına, milletine, al yıldızlı al bayrağına aşık sevgili Antalyalılar hepiniz Cumhuriyet, Demokrasi meydanımıza hoşgeldiniz, şerefler getirdiniz" dedi.'ZANNETTİLER Kİ BU MİLLET SİNECEK'15 Temmuz gecesi bu milletin sadece basit bir darbe girişimi, bir kalkışmaya şahit olmadığını belirten Vali Karaloğlu, "Bir işgal girişimiydi 15 Temmuz gecesi. Bu milletin dini ve manevi duygularını istismar eden, hizmet ve himmet örtüsü altında gizlenerek, milletin kaynaklarını, zekatını, kurban parasını, fitresini kullanan bir alçak örgütün devletin kurumlarına, ordusuna, emniyet, adalet, mülki idare teşkilatına sızmış bir hain örgütün işgal girişimiydi. Ama o örgütün ve o örgütü maşa olarak kullanan düşmanlar şunu hesap edemediler, zannettiler ki tanklar sokakta yürürse, F16'lar alçak uçuş yapıp ses duvarlarını aşarak bu millet sinecek, evinden dışarı çıkmayacak. Hatırlayın o gece FETÖ'cü bir hain ABD'de bir televizyon programında şunu söylüyor, 'Şu anda Türk Milleti sokağa mı çıkıyor.' Ey hain, ey 1 dolarlık değeri olan hain sen daha kendi milletini tanımamışsın. Bu millet tişörtüyle, gömleğiyle, elinde al bayrağıyla tankın önünde set oldu, F16'ların, helikopterlerin mermilerine meydan okudu. Evet o gece karanlık başlayan bir gece önce Allah'ın inayeti, sonra Cumhurbaşkanımızın cesareti ve liderliği, sonra milletimizin kahramanlığıyla nurlu bir sabaha erdi" dedi.ANTALYA'DA KİMSENİN BURNU KANAMADIAntalya'da o gece Ankara, İstanbul, Anadolu'nun diğer şehirlerinde yaşanan sorunların yaşanmadığını belirten Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:"Bunda elbette ki Antalyalı vatandaşlarımızın meydanları doldurmasının etkisi var ama o gece Antalya'da Allah'a hamdolsun sürecin doğru ve hızlı yönetilmesinin de katkısı var. Antalya sokaklarında tek bir askeri araç yürümedi, semalarında da tek bir askeri uçak ve helikopter havalanmadı ve kimsenin burnu kanamadan bu süreci atlattık. Ama Türkiye genelinde 251 şehidimiz ve 2100'ün üzerinde gazimiz oldu. 15 Temmuz ve bütün şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. 15 Temmuz gecesi yaşananları eğer unutursak, emin olun bu hainler bir yerde pusuda bekliyordur. Onun için 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'u mutlaka çocuklarımıza, gençlerimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. Onlara bu coğrafyanın zor bir coğrafya, bu toprakların çok kıymetli olduğunu, her santimetrekaresi şehit kanlarıyla sulanarak vatan kılındığını çok iyi anlatmamız lazım. Bu toprakları vatan kılmak kadar vatan tutmanın da zor olduğunu da anlatmamız lazım. Onun için gaflete düşersek, unutursak, unuttursak emin olun ihanet geri gelir" dedi.BU MİLLET KORKMADITürkiye'nin 15 Temmuz'da uzun ve karanlık bir gece yaşadığını dile getiren Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Hamdolsun o gecenin sabahı aydınlıktı milletimizin gayreti ve iradesiyle. Üç yıl önce eli silahlı, karanlık insanlar, kendilerini farklı şekilde gizlemiş terör mensupları ihanet çetesi üyeleri, FETÖ terör örgütü üyeleri Türkiye'de bir darbe yapmak için harekete geçtiler. Ama bu darbe akamete uğradı milletimizin gücüyle. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız yalnızca bir darbe girişimi değil, bir iç savaş provasıydı, Türkiye'yi bölme, Suriye gibi yapma hedefiyle ortaya koyduğu hain bir girişimdi. Ancak bu mücadele, bu azim millette olduğu sürece geçmişte olduğu gibi bugün de o teşebbüs akamete uğradı. İstiklal Marşının bize verdiği o ruh hala bizde yaşıyor. Hani diyor ya 'korkma', evet bu millet korkmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çağrısıyla yurdumuzu alçaklara uğratmadı" dedi.DARBE YAPANA DARBE YAPAN MİLLET VAR1915'de boğazları geçemeyenlerin 15 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nı geçeceğini zannettiklerini söyleyen Atay Uslu, "Ama hamdolsun böyle bir millet var. Darbe yapanlara darbe yapan bir millet var. O gün Cumhurbaşkanımız iki çağrıda bulundu. Dedi ki 'Meydanlara, ölümüne meydanlara' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da, tüm Türkiye meydanlara indi. Demokrasinin tanımı ortaya koydu, dedi ki, 'Ben millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyorum.' Evet millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz, tanımayacağız da inşallah. Biz güçlü, bir, beraber olmak zorundayız. Siyasi fikirleri bir yana bırakarak Antalya için, Türkiye için çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi asla bırakmamalıyız" dedi.EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTIZ MİLLETİNDİRHain darbe girişiminin üçüncü yılında gözlerini kırpmadan bu vatan, millet için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle andığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dualarımızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. 15 Temmuz'da hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yüce Türk Milleti olarak cumhuriyet tarihi boyunca her türlü darbeye hep birlikte karşı geldik, bundan sonra da cumhuriyetimize, demokrasimize dün olduğu gibi bugün de sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz. Güzel ülkemizde özgürce yaşamımıza vesile olan, bugünlere gelmemize sebep olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mutafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum, önlerinde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizin de tüm Türk kahramanlarının ruhu şad olsun dualarımız onlarla. Allah bu birliğimizi berberliğimizi bozasın. Bundan sonra ülkemize darbe göstermesin. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.ŞEHİT ANNESİ KONUŞTU15 Temmuz şehitlerinden Antalyalı Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç da meydanda vatandaşlara seslendi. 15 Temmuz'un sadece sıcak bir yaz havası olmadığını dile getiren Kılınç, şöyle dedi:"Bu milletin analarının, eşlerinin, çocuklarının yüreklerinin yanmaktan öte korlaştığı bir gündür. Hain ile vatanseverin ayrıldığı, hilal ile haçın, doğru ile yanlışın, güçlü ile haklının, silah ile duanın, batıl ile hakkın ayrıldığı gündür. Önce vatan, bayrak, ezan, devlet, millet diyenlerin günüdür bugün. Haçlının kararttığı dünyaya adalet güneşinin yeniden doğduğu tarihtir. Mazlumun duasıyla doğrunun yeniden güçlü olacağı bir devrim müjdecisidir 15 Temmuz. F16'ların Ankara semalarında ölüm saçtığı gündür. Halkın ve masum insanlarımızın üzerine, polisimizin, genç, çocuk, yaşlı demeden mermi yağdırıldığı ve annelerin ciğer parelerinin bombanladığı gündür. Geçmişi şanla, şerefle dopdolu olan bir milletin tekrar ayağa kalkıp şahlandığı, yıllarca uyutulan bir milletin tekrar uyandığı, kendine geldiği gündür. Dünyada hiçbir millette bulunmayan ve nasip de olmayan esarete girmeyen, sokulamayan bir milletin tekrar özgürlüğü için paletlerin altında can verdiği gündür. Çanakkale ve Kurtuluş savaşında olduğu gibi ölüme seve seve giden bir milletin torunlarının tekrar destan yazdığı gündür."'ÇILGIN TÜRKLERİN TA KENDİSİYİZ'Ecdadın torunlarının o gece eline bayrak alarak bu vatan, bu topraklar bizim diyerek ülkesine sahip çıktığını belirten şehit annesi Meltem Kılınç, "Peki ne yapacaktı bu millet evinde televizyon başında oturup, ülkemizin hainler tarafından parçalanmasına, istila edilmesine işgal edilmesine seyirci mi kalacaktı? Ne yapacaktık? Darbenin gerçekleşmesini bekleyip korkacak, sinecek, kaçacak, ülkenin hainlerin eline geçmesini mi bekleyecektik, asla. Türk milleti olarak asla buna izin vermeyeceğiz. 40 yıldır FETÖ adlı hainden emir alan, iradesi olmayan, düşmanların bu ülkeyi bozmasına izin mi verilecekti? Ortadoğu coğrafyasında Irak, Suriye, Mısır, Libya gibi ülkeler mi olacaktık. Asla buna izin vermeyeceğiz. Ama sözkonusu vatan olunca dünyanın şah damarını keseriz. Antalya'da bir şehit annesi olarak haykırıyorum, hedef kızıl elmadır, bizler ya istiklal ya ölüm diyen bir milletiz. Bizler ya istiklal ya ölüm parolasıyla destanlar yazan çılgın Türklerin ta kendisiyiz" dedi.

- Antalya