Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

22.02.2022 18:18
Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da hırsızlık suçlarından 15 ve 34 yıl hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da hırsızlık suçlarından 15 ve 34 yıl hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık " suçundan 34 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.Y. ile yine "hırsızlık " suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan S.G'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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