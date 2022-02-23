Antalya'da 15 ve 34 yıllık hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık suçlarından 15 ve 34 yıl hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık " suçundan 34 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.Y. ile yine "hırsızlık " suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan S.G'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA