Son Dakika Haberleri: Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuk, Odasında Ölü Bulundu

Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuk, Odasında Ölü Bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, yakınları tarafından odasında ölü bulundu.

Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuk, Odasında Ölü Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, yakınları tarafından odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Berkay Yavuz, sabah yatağında ağzından köpükler gelmiş olarak hareketsiz şekilde bulundu. Çağrılan sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Baba Adnan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun astım rahatsızlığının olduğunu söyledi. Berkay'ın bu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini düşündüklerini belirten Yavuz, "Rahatsızlığı nedeniyle tıkanmış. Yattığı odaya ısınması için mangal koymuştuk. Mangal da etkilemiş olabilir. Mangaldan etkilenmiş olması az bir ihtimal çünkü 25-30 gündür aynı şekilde uyuyordu." dedi.

Yavuz, mangalda maden kömürü değil, odun kömürü yaktıklarını ve kömürü köz haline geldikten sonra çocuğun odasına koyduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:43 Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
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