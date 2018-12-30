Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuk, Odasında Ölü Bulundu

Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, yakınları tarafından odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi
219 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Berkay
Yavuz, sabah yatağında ağzından köpükler gelmiş olarak hareketsiz şekilde bulundu. Çağrılan sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı.
Baba Adnan Yavuz
, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun astım rahatsızlığının olduğunu söyledi. Berkay'ın bu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini düşündüklerini belirten Yavuz, "Rahatsızlığı nedeniyle tıkanmış. Yattığı odaya ısınması için mangal koymuştuk. Mangal da etkilemiş olabilir. Mangaldan etkilenmiş olması az bir ihtimal çünkü 25-30 gündür aynı şekilde uyuyordu." dedi.
Yavuz, mangalda maden kömürü değil, odun kömürü yaktıklarını ve kömürü köz haline geldikten sonra çocuğun odasına koyduklarını kaydetti.