Eve gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Harun Sarı'yı ambulans ile Şelale Tıp Merkezine kaldırdı. Burada Harun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun cenazesinin işlemlerin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Acı olay, Kepez ilçesinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilgisayarda oyun oynayan Atatürk Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı hareketsiz kaldı. Bunu gören kız kardeşi durumu annesine bildirdi. Oğlunun masada hareketsiz olduğunu gören anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları geldi.

Kaynak: İHA

Harun Sarı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 15 yaşındaki Harun bilgisayar başında kalp krizine yenik düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.