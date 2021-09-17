Antalya'da 150 yıllık 2 katlı tarihi düğmeli ev yandı - Son Dakika

Antalya'da yaklaşık 150 yıllık olduğu bildirilen iki katlı tarihi düğmeli ev yandı. Yangın anında evde bulunan 5 yaşındaki çocuk o anda dışarda olan ve alevleri görüp eve koşan ev sahibi baba tarafından evden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını bir saatte kontrol altına alırken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Akseki ilçesi Hüsamettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvancılıkla uğraşan Mustafa Özdemir'e ait yaklaşık 150 yıllık evde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangına Büyükşehir Belediyesine itfaiye ekipleri ile Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki arozözle müdahale edildi. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan iki katlı düğmeli ev kullanılmaz hale geldi.

Mustafa Özdemir'in mahallede dumanları görünce yangının kendi evinde başladığı, evde ise sadece 5 yaşındaki erkek çocuğunun olduğu, dumanların içerisinden ise çocuğunu kurtardığı öğrenildi. Tarihi düğmeli evin içerisinden hiçbir eşya kurtarılamadığı ve hayvancılıkla uğraştığı için ise evin alt katında 25 ton hayvan yemi bulunduğu öğrenildi.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Akseki Belediyesinin ise evi yanan aileye konteyner eve yerleştirerek, her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Özdemir'den Hüsamettin köyüne süt almaya gittiğini söyleyen görgü tanığı Mehmet Ecevitoğlu, "Akseki'den Hüsamettin köyüne evi yanan Mustafa Özdemir'den süt almaya gelmiştim. Kendisi hayvanların yanına gitmiş. Onu köy meydanında bekledim ve yanıma geldi. Yangından 5 dakika önce birlikteydik. Ben bir yere varıp geleceğim dedi. Köyü çıkarken yetişin ev yanıyor diye bağırmaya başladı. Evde bulunan 5 yaşındaki oğlunu dumanların içine girerek kurtardı. Hemen 112 acil servisi aradı. Daha sonra itfaiye geldi ve yangına müdahale etti. Ev düğmeli ahşap olduğu için hemen alevler içinde kaldı. - ANTALYA