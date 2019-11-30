Son Dakika Haberleri: Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'
Son Dakika Güncel Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması' - Son Dakika

Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'

6 saat önce

ANTALYA'da, 1500 polisin katılımıyla 70 noktada ve 135 eğlence mekanında 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirildi.

Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması', System.String[]

ANTALYA'da, 1500 polisin katılımıyla 70 noktada ve 135 eğlence mekanında 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirildi.

Antalya kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı Huzur Akdeniz Uygulaması yapıldı. Toplam 70 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme müdürlüklerine bağlı 1500 polis katıldı. Araçların üzerinde yapılan uygulama sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi.İki aşamalı gerçekleştirilen uygulamada, daha önce belirlenen 70 farklı noktada araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Durdurulan araçlar polisler tarafından aranırken, sürücü belgesi ve kimlik kontrolleri yapıldı. İkinci aşamada ise 135 eğlence mekanında işletme ruhsatı ve içeride bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Hakkında yakalama ve arama kararı bulunan kişiler gözaltına alınırken, evrak eksiği bulunan işletmelere işlem yapıldı.


Antalya, Akdeniz, Polis, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 07:12:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]