16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

14.03.2022 10:07
16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kaçak akaryakıt satışı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, D-400 karayolu Kumyolu mevkiinde seyir halindeki şüpheli bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasasındaki 16 adet bin litre kapasiteli plastik yer üstü tankı içerisinde 16 bin litre karışım akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

(Arif Kaplan/ İHA)

16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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