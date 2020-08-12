Antalya'da 16 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık suçundan hapis yattığı cezaevinden 4 ay önce izinli çıktığı ve "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak", "kapkaç" ile "yağma" suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlenen A.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.T'nin 16 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Bulvarı Sahil Şeridi'nde art arda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Antalya 'da, sahil şeridindeki 16 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:13

Kaynak: AA

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