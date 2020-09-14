Antalya'da 16 kaz ve 30'a yakın tavuk susuzluktan telef oldu - Son Dakika

Antalya'da 16 kaz ve 30'a yakın tavuk susuzluktan telef oldu

Antalya'da 16 kaz ve 30'a yakın tavuk susuzluktan telef oldu Kavga eden köpekleri ayırmak için bölgeye gelen iki genç gördükleri manzara karşısında çok oldu Ölmek üzere olan tavuklara su verip hayata döndürdüler Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir arazideki kafesler içinde bakımsız bırakılan...

Antalya'da 16 kaz ve 30'a yakın tavuk susuzluktan telef oldu, System.String[]

Antalya'da 16 kaz ve 30'a yakın tavuk susuzluktan telef oldu

Kavga eden köpekleri ayırmak için bölgeye gelen iki genç gördükleri manzara karşısında çok oldu

Ölmek üzere olan tavuklara su verip hayata döndürdüler

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir arazideki kafesler içinde bakımsız bırakılan 16 kaz ve 30'a yakın tavuk susuzluktan telef oldu.Bölgede kavga eden köpekleri ayırmaya gelen iki genç tarafından fark edilen olayın görüntüleri yürekleri sızlattı. Gençler, ölmek üzere olan tavukların kaplarını su ile doldurup hayata döndürdü.

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde yaşayan Adem Feten ve Recep Çapacı, sabah saatlerinde bisikletleriyle geziye çıktı. Bir süre önce satın alınan ve sahibi tarafından içine küçük bir kafes yapılan yerin önünde iki köpeğin kavga ettiğini gören gençler ayırmak için bölgeye geldi. Gelen kötü kokudan rahatsız olan iki genç kafes içine baktıklarında onlarca kaz ve tavuğun telef olduğunu gördü. Gençler o anları cep telefonuyla da görüntüledi. Recep Çapacı, hayvanların sahibine ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Belediyeden de bir cevap alamayan Çapacı, can çekişen tavukların ölmemesi için çektikleri hortumla suluklara su doldurdu. Önlerinde yem olan 16 kaz ve 30'a yakın tavuğun susuzluktan telef olduğu görüldü. Özellikle 8 kazın su dolumu yapılan havuz gibi yerde üst üste ölmeleri büyük üzüntü oluşturdu. Yaklaşık bir hafta önce telef olan kaz ve tavuklardan yayılan kötü koku çevre sakinlerini de rahatsız etti. İki genç, kalan tavukların ölmemesi için kafesin sahibine çağrı yaptı.

"Köpek kavgasını ayırmak için geldik"

34 yaşındaki dekorasyoncu Recep Çapacı, sabah bisikletle geziye çıktıklarında bu kafesin önüne iki köpeğin dövüştüğünü ve ayırmak için arkadaşıyla bölgeye geldiklerini söyledi. Alana geldiklerinde ağır bir koku aldıklarını ve kümeslerin içinde ördek ve tavukların telef olduğunu gördüklerini dile getiren Çapacı, " Buranın sahibine ulaşmaya çalıştık ama başaramadık. Kafese de müdahale edemedik. Çünkü bizim zehirlediğimiz düşünülür diye müdahale etmedik. Belediyeyi aradık ama kimse gelmedi." dedi.

"Hortumla su verdik"

Kafesin içinde 15-16 ördek ve çok sayıda tavuğun telef olduğunu gördüklerini ifade eden Recep Çapacı, " Dışarıda bir hortum bulduk. Bu hortumla kapının ağzındaki suluğa su doldurduk. Yaşayan 5-6 tavuk vardı, onların ölmesini istemedik. Kazlar havuzun içinde susuzluktan ölmüş. İçeri yem var ama su yok." dedi.

"Sahipsiz bırakılması doğru değil"

Bu yerin sahibine ne olduğunu bilmediklerini ve yargısız infaz yapmak istemediklerini dile getiren Çapacı,"Bu hayvanların bir çoğu ölmüş, gerisinin yaşamasını istiyoruz. Hayvanların, bu sıcakta başı boş, sahipsiz bırakılması doğru değil. Havalar aşırı sıcak. Tel örgünün arkasındaki sahipsizce bekleyen hayvanlar öldü. Bu manzara çok kötü. Bu da bir canlı insandan farkı yok. Bu hayvanların yaşamaya hakkı vardı. Ağır bir koku da etrafa yayılmış durumda." diye konuştu.

Antalya, Tavuk, kavga, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 01:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da 16 kaz ve 30'a yakın tavuk susuzluktan telef oldu - Son Dakika

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