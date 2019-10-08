Son Dakika Haberleri: Antalya'da 16 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Antalya'da 16 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya'da 16 kilogram esrar ele geçirildi

48 dakika önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Antalya'da 16 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlatıldı.

Yeşildere Mahallesi'nde park halindeki araçta 16 kilogram esrar ele geçirildi. Aracın sürücüsünün üzerinde peçeteye sarılı bir miktar esrar bulundu.

Gözaltına alınan İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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