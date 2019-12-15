Antalya'da 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Antalya'da 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu.

Antalya'da 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu.

Sarılar Mahallesi'nde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kır mevkisinde yol kenarında başından ve karnından vurulduğu belirlenen 16 yaşındaki Rümeysa A'yı ağır yaralı olarak buldu.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan Rümeysa A'nın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığı öğrenildi.

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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