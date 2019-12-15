Antalya'da 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Manavgat Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ekipler, Kır mevkisinde yol kenarında başından ve karnından vurulduğu belirlenen 16 yaşındaki Rümeysa A'yı ağır yaralı olarak buldu.

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