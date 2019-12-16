Antalya'da 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması - Son Dakika

Antalya'da 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Kır mevkisinde yol kenarında Rümeysa A'nın başından ve karnından vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının dinlenmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından H.İ.S. (20) Eski Hisar Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde bir anlık öfkeyle Rümeysa A'yı vurduğunu, kendisini kimsenin yönlendirmediğini söylediği öğrenildi.

Yetiştirme yurdunda kaldığı belirten Rümeysa A'nın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, ameliyat edileceği öğrenildi.

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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