Antalya'da jandarmadan suç makinesinin evine operasyon - Son Dakika
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Antalya'da jandarmadan suç makinesinin evine operasyon

03.06.2022 14:26
Antalya'da jandarmadan suç makinesinin evine operasyon

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kasten öldürme, suç işleme amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kasten öldürme, suç işleme amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, Kemer JASAT Timleri ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Beldibi Mahallesi'nde bulunan adrese yapılan operasyon sonucu yakalandı.

A.A. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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