Antalya'da 16 Yıl Önce İki Kişinin Tabancayla Öldürülmesi
48 dakika önce
Antalya'da 16 yıl önce iki kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Antalya
'da 16 yıl önce iki kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık
2003'te Kepez
ilçesi Mazı Dağı ormanlık alanda İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda ekiplerin, olayın şüphelisi olabileceğini değerlendirdiği R.O. ile evinde gizlendiği S.Y. kent merkezinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.O. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:59 Kaynak: AA
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