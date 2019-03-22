Son Dakika Haberleri: Antalya'da 16 Yıl Önce İki Kişinin Tabancayla Öldürülmesi

Antalya'da 16 Yıl Önce İki Kişinin Tabancayla Öldürülmesi

48 dakika önce

Antalya'da 16 yıl önce iki kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Antalya'da 16 Yıl Önce İki Kişinin Tabancayla Öldürülmesi, System.String[]
Antalya'da 16 yıl önce iki kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık 2003'te Kepez ilçesi Mazı Dağı ormanlık alanda İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda ekiplerin, olayın şüphelisi olabileceğini değerlendirdiği R.O. ile evinde gizlendiği S.Y. kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.O. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:59 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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