Antalya'da 161 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da 161 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 161 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 161 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K. ve K.K'nin Korkuteli ilçesi Yeleme Mahallesi'ndeki evin bahçesinde yeştirdikleri Hint kenevirinden esrar ürettikleri bilgisine ulaştı. Şüphelilerin Yeleme Mahallesi ve Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada 161 kilogram kubar esrar ve 61 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ticari yaptıkları gerekçesiyle H.K. ve K.K. gözaltına alındı.

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