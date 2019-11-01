Son Dakika Haberleri: Antalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
Son Dakika Güncel Antalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Antalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

6 saat önce

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 depoda, 1 milyon 700 bin TL'lik çeşitli markalarda 17 bin 320 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Antalya'da 17 bin gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, System.String[]

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 depoda, 1 milyon 700 bin TL'lik çeşitli markalarda 17 bin 320 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'ya kaçak yollardan parfüm getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yaptıkları takip sonucu gümrük kaçağı parfümlerin Muratpaşa ilçesindeki binanın altında depolandığını belirledi. Polis ekipleri, dikkat çekmemesi için reklam atölyesi gibi gösterilen depoyu uzun süre izledi. Yapılan araştırma sonucu depoyu kiralayan kişinin, farklı bir adreste daha depo kiraladığını da belirleyen ekipler, yeterince delil topladıktan sonra iki adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olan çeşitli markalarda 17 bin 320 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.B. hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:57 Kaynak: DHA
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