Antalya'da 17 dosyadan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 17 dosyadan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Bursa, İstanbul, Trabzon, Pülümür ve Tosya'daki mahkemelerce "resmi belgede sahtecilik", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 2 ay hapis ve 6 bin 140 lira para cezasıyla aranan İ.A'nın kentte olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.