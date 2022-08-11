Aç kalan köpeklerin, kilitli tutuldukları evde birbirini öldürdüğü iddia edildi - Son Dakika
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Aç kalan köpeklerin, kilitli tutuldukları evde birbirini öldürdüğü iddia edildi

11.08.2022 11:10

ANTALYA'da, 17 Golden Retriever cinsi köpeğin bakıldığı E.K. adlı kadına ait evde, köpeklerin aç kaldığı ve çiftleşme döneminde birbirlerine saldırıp öldürdüğü iddia edildi.

ANTALYA'da, 17 Golden Retriever cinsi köpeğin bakıldığı E.K. adlı kadına ait evde, köpeklerin aç kaldığı ve çiftleşme döneminde birbirlerine saldırıp öldürdüğü iddia edildi. Bir grup hayvanseverin gittiği evde köpeklerin balkondan havlayıp zaman zaman da saldırdığı görülürken, mahalleli ve hayvanseverler ev sahibi E.K.'den şikayetçi oldu.

Kentte bir grup hayvansever, Golden Retriever cinsi köpeklerin bir evde uygunsuz beslendiği ve bazı köpeklerin birbirlerine saldırıp öldürdüğünü öğrendi. Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde E.K.'nin yalnız yaşadığı tek katlı müstakil eve gelen 50 kişilik grup, kadını evinde bulamadı. E.K.'nin komşularının da dahil olduğu kalabalık, köpeklerin sağlık durumunu tespit için bir süre uzaktan izledi. Evin balkonunda toplanan yaklaşık 10 köpek zaman zaman havlayıp birbirlerine saldırırken bazen de balkon demirlerinin arasından kafalarını çıkarıp kalabalığa havladı.

ÖLEN KÖPEĞİ YEDİLER İDDİASIKöpeklerin kısırlaştırılmadığını ve bu durumun çiftleşmek isteyen erkekler arasında birbirlerini öldürecek boyutta kavgalara neden olduğunu öne süren hayvanseverler ve mahalleli, E.K.'nin köpeklerin kısırlaştırılmasına da karşı çıktığını iddia etti. Hayvanseverlerden Jale Ünsal, E.K.'nin komşularının, bir köpeğin diğerleri tarafından parçalandığını gördüğünü iddia etti. Köpeklerin uygunsuz ortamda bakıldığını belirten Ünsal, "Buradan geçenler bir gece köpeğin parçalanma ve ağlama sesini duymuşlar. Komşular toplanmış, hemen biz de geldik. Dişiler kısır olmadığı için üreme döneminde erkekler birbirlerine saldırıyor. Hiç dışarı çıkmıyorlar. Çok kötü bir koku var içeride. 17 köpek vardı biri daha dün parçalandı, 16 köpek kaldı" dedi.Berrin Özkan ise E.K.'nin duyarsız tavırlar takındığını, zaman zaman eve gelmediğini öne sürerek, telefonuyla kadını aradı. İkili arasında zaman zaman gergin geçen konuşmada E.K., "Bekleyin eve geliyorum yarım saate kadar" dedi. Geçen sürede E.K. gelmedi, hayvanseverlerin ihbarıyla adrese sevk edilen polis ekipleri, şikayetleri dinledi.Halı yıkarken köpeklerin birbirlerine saldırdığını gördüğünü anlatan E.K.'nin komşusu Fatma Şener, "Biri ölmüş, diğer köpekler de onu yiyordu. Geçen hafta da ölen bir köpeği yine yedi diğerleri. Biri de yaralanınca hastaneye götürmüşler. Az bir mamayla o kadar köpek doyar mı? Besleyecekse bir tane beslesin" dedi.

Sabaha kadar köpeklerin birbirine saldırdığını anlatan mahalleli Hüsne Dizibüyük de köpeklerin iyi bir bakımevine götürülmesi gerektiğini söyledi. Köpeklerin evden alınıp barınaklara teslim edilmesi ve detaylı sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini savunan hayvanseverler, hayvanlar evden çıkarılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aç kalan köpeklerin, kilitli tutuldukları evde birbirini öldürdüğü iddia edildi - Son Dakika

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