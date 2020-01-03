Antalya'da 17 gündür aranan gencin cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika

Antalya'da 17 gündür kayıp olarak aranan gencin cesedi ırmakta bulundu.

Manavgat Irmağı kıyısında ağaca takılı erkek cesedini fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Dalgıç ekipleri, tekneyle ırmağa açılarak cesedi karaya çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Oğlunu, kolundaki Türk bayrağı dövmesinden tanıdı

Morga oğlu Selahattin ile gelen baba Turgut Yiğit, cesedin 17 gündür aranan 22 yaşındaki oğlu Abdullah Yiğit'e ait olduğunu kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti.

Cenazenin, Gündoğmuş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.