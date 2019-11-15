Son Dakika Haberleri: Antalya'da 18 kilogram eroin ele geçirildi
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Antalya'da 18 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilogram eroin ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Antalya'da 18 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilogram eroin ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde S.A. ve B.A'nın ikametlerinde uyuşturucu madde depoladıkları tespit edildi.


Şüphelilerin Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonda, 18 kilogram eroin, iki hassas terazi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlamak" suçlamalarından tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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