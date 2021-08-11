180 küçükbaştan oluşan sürüyü orman yangınından kurtaran aile 5 gün ovada kaldı - Son Dakika

Antalya'nın İbradı ilçesinde orman yangınından kaçan ailenin, 180 küçükbaş hayvanı karanlıkta indirmeyi başardıkları Eynif Ovası'nda beş gün kaldığı ortaya çıktı.

Manavgat'ın Beydiğin Mahallesi'nde yaşayan ve yazın yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları için İbradı ilçesi Alataş mevkisine çıkan Özkaya ailesi, gece saatlerinde alevlerin ağılın etrafını sardığını fark etti.

Vakit kaybetmeden keçi ve oğlaklarını ağıldan çıkararak, zorlu arazi şartlarına rağmen bölgeden uzaklaştırmaya çalışan Özkaya ailesi, geceyi ormanlık alanda geçirdi.

Hayvanlarını kara yoluna indirerek kilometrelerce yürüyerek Eynif Ovası'na ulaşan aile, burada 5 gün boyunca kaldı.

Orman yangınları söndürüldükten sonra tekrar Alataş mevkisine dönen aile, ağıllarının yandığını görünce üzüntü yaşadı.

Beydiğin Mahallesi'ndeki evlerinin, ahır ve bahçelerinin de yandığını gören ailenin, alevlerden kurtardıkları ve tek geçim kaynakları olan keçileri tesellileri oldu.

"Hayvanları kurtlara kaptırmayalım diye nöbetleşe uyuduk"

Hayvanları otlatan Ganiye Özkaya, AA muhabirine, aynı anda birçok yerde orman yangınlarının çıktığını ve ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldüğünü söyledi.

Yangına gece yakalandıklarını belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Gece kalktık, alevler evin yanına kadar gelmiş. Yangın nasıl, nerede çıkmış bilemedik. Erkek kardeşim, yengem ve çocuklar apar topar alevlerden uzaklaşmak için keçileri yayla tarafına sürdük ama gitmedi. Karanlık, göz gözü görmüyordu. Biz de dumanların arasından geçip, Çaltılı mevkisine geçtik. Zor da olsa tepeyi aştık, hayvanları yangından kurtardık. İki oğlağımızı dağda kurt kaptı. O bölgede çok fazla kurt vardı. O gün hiç uyumadık ve hep yürüdük. Sonra Eynif Ovası'na indik. Tabi dağda kalıyoruz, ev, ahır yok. Hayvanları kurtlara kaptırmayalım diye nöbetleşe uyuduk."

Akrabalarının ve kırsaldaki insanların, hayvanları otlattıkları bölgeye yiyecek gönderdiğini anlatan Özkaya, gönüllülerin de destek olduğunu dile getirdi.

Özkaya, kışın yaşadıkları Beydiğin Mahallesi'ndeki evlerinin, ahır ve tarlalarının da yandığını bildirdi.

Orman yangınlarıyla keçileri besledikleri makilik alanın yok olduğuna değinen Özkaya, "Dağda yiyecek bulamıyoruz ama sağ olsunlar yardım getirenler oldu. Çok büyük bir yangındı, Allah'ım bir daha göstermesin. Keşke 10 tane hayvanım ölseydi de ormanlarımız yanmasaydı. Çok üzüldüm, zarar gören herkese Allah sabır versin. 1,5 ay sonra Manavgat'ta dönmemiz gerekiyor ama orası da yandı. Evimiz, ahırımız, yerlerimiz gitti." ifadesini kullandı.