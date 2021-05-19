Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda mobil fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen mobil fener alayı ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesinin organizasyonda fener alayına katılanlar, Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de vatandaşı selamladı.
Temsili Bandırma Vapuru ve belediye hizmet araçlarından oluşan fener alayı meydana ulaştığında, genç sporcularla İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Program sonunda meydandaki gösteri havuzunda su gösterisi gerçekleştirildi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Antalya Stadı'nda gençler ve çocuklarla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.
Vali Yazıcı, ayrıca Antalya Spor Salonu'ndaki spor etkinlik alanlarını gezdi, gösteriler sunan sporcuların bayramını kutladı.
Kaynak: AA
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