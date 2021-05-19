ANTALYA'DA 19 MAYIS TÖRENLERLE KUTLANDI - Son Dakika

ANTALYA'DA 19 MAYIS TÖRENLERLE KUTLANDI

19.05.2021 15:03
ANTALYA'DA 19 MAYIS TÖRENLERLE KUTLANDI, System.String[]

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıldönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, ardından sporcuların gösterileriyle kutlandı.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıldönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, ardından sporcuların gösterileriyle kutlandı.

Antalya'daki kutlama töreni, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği törene, İl Müdürü Yavuz Gürhan, şube müdürleri ve sporcular katıldı. Törende konuşan Gürhan, 19 Mayıs'ın, yıllar geçse de tükenmeyecek sevdanın adı, kurtuluşun yemini, Milli Misak'ın sınırı, Cumhuriyet tutkusu, egemenlik türküsü, millet olma bilinci ve var olma savaşı olduğunu söyledi. İl Müdürü Gürhan, konuşmasının ardından milli atletler Özlem Becerek ve Ramil Guliyev ile birlikte anıta çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstikal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kentteki ikinci etkinlik, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nun bahçesinde yapıldı. Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri ile öğrenciler, öğretmenler, antrenörler ve sporcuların katıldığı etkinlikleri, sporcu aileleri de izledi. Halk oyunları, tekvando, kick boks, motosiklet, dron, cimnastik gösterilerinin yapıldığı, şiir ve müzik dinletisi, gençlik merkezi faaliyetleri, ebru çalışmalarının sergilendiği etkinlikte, Vali Ersin Yazıcı da bazı spor faaliyetlerine eşlik etti. Potaya basketbol topu atan Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile masa tenisi oynadı. Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Yazıcı, ebru sanatındaki becerisini de sergiledi.

Hedefe ok atan, küçük çocuklarla tek tek ilgilenen ve fotoğraf çektiren Vali Ersin Yazıcı, gazetecilere de günün anlam ve önemine yönelik açıklamalarda bulundu. Antalyalıların ve özellikle gençlerin bayramını kutladığını belirten Vali Yazıcı, şöyle dedi:

"Gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşıyacağına olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Büyük hedefleri olan bir millet ve devletiz. İnanıyoruz ve bekliyoruz ki bugünkü gençlik önümüzdeki yıllarda bu ülkeyi dünyanın süper ligine taşıyacak. Bu azim, kararlılık, heyecan ve inanç bu gençlerde var. Ben gençlerimize güveniyorum. Gençlerimizin vatana, devlete bağlılıklarını 15 Temmuz'da da hep birlikte gördük. Bizim için vatan kutsal. Bu toprakları vatan yapmamız için ne kadar kan döktüğümüzü, işte 19 Mayıs günü Atatürk önderliğinde başlayan ve arkasından galip geldiğimiz, düşmanı yurdumuzdan kovduğumuz sürecin başlangıcı. Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve yeni Cumhuriyet yoluna devam ediyor. Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak ve bunu da şu an genç olarak tabir ettiğimiz topluluk 10-20 yıl kalmadan gerçekleştirecek."

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Antalya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA 19 MAYIS TÖRENLERLE KUTLANDI - Son Dakika


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