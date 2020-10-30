Antalya'da 19 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 19 suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 suçtan hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Z.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.
Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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