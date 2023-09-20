Antalya'da 19 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinde yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 19 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinde yakalandı

Son Güncelleme: 20.09.2023 10:06

Antalya'da 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, özel hareket ekiplerinin de destek verdiği operasyonla gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve sahte plakalar ele geçirildi.

Suç makinesine özel hareket destekli operasyon

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gizlendiği ikamette kıskıvrak yakalandı

ANTALYA - Antalya'da 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, özel hareket ekiplerinin de destek verdiği operasyonla gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya KOM ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan ve 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan, 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Koçak'ın gizlendiği eve oertak operasyon düzenledi. Operasyonda Koçak, ikamette kıskıvrak yakalanırken yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 56 adet fişek ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi.

Operasyon anı polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 19 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 19 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinde yakalandı - Son Dakika
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