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Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu - Son Dakika

Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu

04.09.2021 13:34

Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu Kışın 2 bin 500 metrede topladıkları kar kütlerini yazın ağaç testeresiyle kesip şehir merkezine getiriyorlar Baharda örtülerin altına sakladıkları karları, yazın ağaç motoru ile hasat edip traktörle 6 saatte aşağı indiriyorlar 2 bin...

Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu

Kışın 2 bin 500 metrede topladıkları kar kütlerini yazın ağaç testeresiyle kesip şehir merkezine getiriyorlar

Baharda örtülerin altına sakladıkları karları, yazın ağaç motoru ile hasat edip traktörle 6 saatte aşağı indiriyorlar

2 bin 500 rakımlı tepede erimeden bekleyen 'kar dağları' drone ile görüntülendi

Dağlardan ağaç motoru ile kesilip, kamyonlara yüklenen kar kütleleri pazarda şerbet yapılıyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde pazar esnafı, 2 bin 500 rakımlı dağın zirvesinde baharın örtü altına sakladıkları, 'kar dağlarını' yazın 3 ay boyunca ağaç motoru ile keserek hasat ediyorlar. Dağın zirvesinden traktör ile 6 saatte indirilen kar, ilçe merkezinde pazarda şerbet olarak ikram ediliyor. Karın zorlu yolculuğu havadan drone ile görüntülendi.

Kumluca'da yaşayan çiftçi ve aynı zamanda motokros tutkunu Şaban Dede, Kumluca'ya bağlı 2 bin 500 rakımlı Ak Dağa çıkarak erimeden bekleyen karları görüntüledi. Vatandaşlar tarafından kışın bir örtünün altına toplanan karlar, adeta küçük 'kar dağlarını' anımsatıyor. Öte yandan karın suları ise bir alanda toplanarak yaban hayatının yazın su ihtiyacının giderilmesinde kullanılıyor.

Gündüz 20, gece ise eksi 5 derecede erimeden 3 ay boyunca kendini koruyo

Devasa kar kütleleri ortalama gündüz 20, gece ise eksi 5 derecede erimeden 3 ay boyunca kendini koruyor. Karlar yazın pazarlarda kar şerbeti satan esnafın geçim kaynağı oluyor. İlçede yaşayan Selami Ulusoy, Ramazan Ulusoy, İsmail Duran, haftada birgün traktörüne binerek 3 saat yolculuğun ardından kar kütlelerinin olduğu dağa çıkıyor.

3 saat süren bir yolcuğun ardından ilçe merkezine getiriliyor

Burada ağaç motorları ile kesine karlar, önce çuvallara konuluyor daha sonra ise güneşten etkilenmeyecek şekilde tekrar üstü örtülerek römorka yükleniyor. Yüklenen kar, patika yoldan tekrar 3 saat süren bir yolcuğun ardından ilçe merkezine getiriliyor. İlçe merkezinde ise pazarda kar şerbeti yapılarak vatandaşlara ikram ediliyor.

2 bin 500 rakımlı tepede karın şehre olan zorlu yolcuğu

Kışın topladığı karları ağaç motoru ile kesen Ulusoy, traktörüne yükleyerek Kumluca pazarında şerbet olarak satıyor. İlçede 2 bin 500 rakımlı tepede karın şehre olan zorlu yolcuğu havadan drone ile görüntülendi.

"Nisan ve Mayıs ayında gelerek burada karı bastırıyorlar"

Kar dağlarını havadan drone ile görüntüleyen motokros tutkunu Şaban Dede, "Rakım yüksekliği 2 bin 500 metredir. Güdüden yaylasındayız. Burayı birçok kişi bilir. 13 yıldır bu dayımız kar şerbetciliği yapıyor. Nisan ve Mayıs ayında gelerek burada karı bastırıyorlar. Karların üzerini yazın gelip örtüyorlar. Yaz aylarında ilçede şerbet yapmak için ikramlarda bulunuyorlar" açıklamasına yer verdi.

13 yıldır dağlardan kar taşıyan Ramazan Ulusoy, "Yolu zor, ulaşımı zor. Traktör ile gelip gidiyoruz. Traktörü kontrol edemediğimiz zaman çok tehlikeli olur" dedi.

Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu
Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu

Hisarcık, Kumluca, Antalya, kar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalıplarının 2 bin 500 rakımdan şehre zorlu yolculuğu - Son Dakika


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