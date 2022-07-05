ANTALYA'DA 2712 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ANTALYA'DA 2712 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

05.07.2022 17:33

ANTALYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 712 parça tarihi eser ele geçirildi.

ANTALYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 712 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaş ilçesi Kasaba Mahallesi'nde oturan V.K.'nin izinsiz kazı yaparak elde ettiği ve çevresinden topladığı çok sayıda tarihi eseri evinde bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri ile birlikte V.K.'ye ait evde arama yapıldı. Aramalar neticesinde Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 515 sikke, heykel, heykel başı, 2 mezar steli, 3 sütün, 2 kandil, 3 gözyaşı şişesi, vazo, 47 yüzük, 35 ok ucu, 5 bilezik, 9 kolye ucu, 45 obje, 3 mühür, 12 metal kap, 17 küp ve 11 testi olmak üzere toplam 2 bin 712 parça tarihi eser ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili evde bulunan V.K., A.Ş. ve B.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Binlerce yıllık tarihi olan tahıl ambarı ve serenler kayıt altında Binlerce yıllık tarihi olan tahıl ambarı ve serenler kayıt altında
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Antalya, Likya, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA 2712 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA 2712 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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