Antalya'da 2 bloklu 21 daireli bina sakinlerini korkutan çatlaklar - Son Dakika

Antalya'da 2 bloklu 21 daireli bir sitenin bazı bölümlerinde meydana gelen çatlak ve çökmeler bina sakinlerini korkuttu. Evlerinde korkarak kaldıklarını söyleyen daire sakinleri ekiplerin binaya gelip inceleme yapmasını bekliyor.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin yaşadığı 2 bloklu 21 dairelik sitede son 5 yıldır belirli bölgelerinde çatlak ve çökmeler meydana geldi. Özellikle binanın birinci kat dairelerinin tabanında duvarında çatlak, duvarda ise ayrılmalar oluştu. Bir dairenin yatak odasının duvarında oluşan çatlakları vatandaşların peçete ile kapattığı, bazılarının ise açılan yerlere tadilat yaptırdığı görüldü. Oluşan çatlaklara parmakları dahi giren site sakinleri binanın yıkılmadan yetkililerin gelip inceleme yapmasını istedi.

"Projeden kaynaklanan hata olduğu söylenmiş"

Yönetici Serkan Uğur Yüksel, iki bloktan oluşan sitenin 10 yıllık olduğunu ve 5 yıldan buyana ise belirli noktalarda çökme ve çatlaklıklar oluşmaya başladı.

Yaklaşık 80 kişinin oturduğu binanın belirli bölümleri ve bazı dairelerdeki çatlakların son 2 yılda artmaya başladığını dile getiren Yüksel, "İzmir depreminden sonra bina sakinleri daha çok şikayette bulunmaya başladı. Binanın durumuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muratpaşa Belediyesine başvurular yaptık. Risk analizi yapılması söyleniyor. 2 büyük firmaya analiz yaptırdık bize proje hatasının olduğunu, bu hatadan dolayı binanın çöktüğünü ve çatlaklar oluşturduğunu söylediler." dedi.

"Sürekli yapa yapılıyor"

Binaların riskli konumda olduğunu ifade eden Yüksel, " Bununda en büyük göstergesi çatlaklar. Yarıklar oluşmaya başladı. A bloktaki iki daireden insanlar birbirini görüyordu. Sürekli çatlak oluşan yere yama yapıyorlar. Hatta yarıklar peçete ile kapatan bile var. Bina sakinlerinin huzuru kalması, psikolojik olarak etkileniyorlar. Zeminde, koridorda çökmeler var."dedi.

"Bina risk altında"

Onlarca ailenin tedirgin şekilde yaşadığını ifade eden Yüksel, "Proje hatası var diyorlar ama gerekli yazıları vermiyorlar. Bizi hep farklı yere yönlendiriyorlar ama bir sonuç alamadık. Depremden sonra bina sakinleri daha çok tedirgin olmaya başladı. Binamız büyük risk altında. Deprem olmadan böyleyse, küçük bir sarsıntıda büyük bir hasar alabilir. Binaya ne gerekiyorsa yapılsın. Mühürlenecekse mühürlensin, güçlendirilecekse güçlendirilsin"dedi.

Yüksel, binayı boyatmayı düşündüklerini fakat firmanın çatlaklar nedeniyle işlemi kabul etmediğini, adını lekeleyemeceğini söylediğini bildirdi.

"Korkudan bazen kızıma gidiyorum"

2 çocuğuyla birlikte eve girmeye korktuğunu söyleyen Saniye Dana, "Deprem olursa nereye gideriz diye düşünüyorum. Bazen kızıma gidiyorum. Duvarlar çatlamış, parmağımız içine giriyor. Kaç kere tadilat yaptık ama yine çatlıyor. Bize yardımcı olan yok" diye konuştu.

"Yemedik içmedik ev aldık"

3 çocuk annesi İlahi Taş, binada 5 seneden beri çatlakların oluşmaya başladığını dile getirdi.

Her yıl açılmaların devam ettiğini kaydeden Taş, " Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İzmir depremi de olunca daha çok etkilendik. Psikolojimiz bozuldu. Yatak odası mutfak duvarları yarıldı. Korniş nerdeyse düşecek. Duvar ayrıldı parmaklarım içeri giriyor. Yetkililerin hareket etmesi için binanın yıkılması mı gerekiyor. Sanırım bizim ölmemiz lazım. Bize yardım etsinler. Biz çadırda yaşarız, yeter ki bu sorun çözülsün. Mühürlenirse mühürlensin. Yemedik içmedik ev aldık, sorumlusu kimse bulunsun."ifadelerine yer verdi. - ANTALYA