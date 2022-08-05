Alanya'da şadırvan musluklarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da şadırvan musluklarını çalan şüpheli yakalandı

05.08.2022 11:57

Antalya'da 2 camiye ait şadırvanlardaki muslukları çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da 2 camiye ait şadırvanlardaki muslukları çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki 2 camide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cami imamı M.A, jandarma ekiplerine ihbarda bulunarak muslukların çalındığını söyledi. İhbar üzerine inceleme başlatan Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri güvenlik kameralarını saniye saniye izledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler yakalamak için çalışma başlattı. 22 yaşındaki E.E, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, hurdacıya sattığı musluklar, camilere teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde elinde bir poşet bulunan şüpheli rahat tavırlarla camiye giriyor. Birkaç dakika içerisinde muslukları söken şüpheli koşar adımlarla camiden çıkarak motosikletiyle uzaklaştığı görülüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Alanya, Oba, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da şadırvan musluklarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da şadırvan musluklarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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