2 adet cep telefonu çalan şahıslar yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

2 adet cep telefonu çalan şahıslar yakalanarak tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da bir kişiye ait 2 adet cep telefonunu çalan şahıslar, yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliğine müracaat eden N.E., Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde 2 adet cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda KGYS görüntüleri ve iş yerlerine ait görüntüler incelenerek olayı C.Y. ve A.Ç.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. İki şahıs yakalanarak mahkemede tutuklandı. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.