Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

03.06.2022 11:21

Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, kadının oğlunun annesine ulaşamayınca evlerinin yakınındaki marketi araması ve market sahibinin kızının gidip eve bakması sonucu ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi kadının öldüğünü belirlerken, kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay dün gece Ilıca Mahallesi 200 Sokak No: 15/1 adresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 ve 10 yaşlarında 2 çocuğuyla birlikte ikamet etmekte olan, geçimlerini mahallede yaşlı bir kadına bakıcılık yaparak sağlayan 40 yaşındaki Bahtiser Erdoğan evinde ölü bulundu. Olay, telefonla aramasına rağmen annesine ulaşamayan Bahtiser Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunun, evlerinin yakınındaki marketi arayarak annesini bir kontrol etmesini istemesi ve market sahibinin kızının evin kapısını çalmasına rağmen kapı açılmayınca balkondan içeriye bakması sonucunda ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Bahtiser Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekibi gelerek incelemelerde bulundu. İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Bahtiser Erdoğan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

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Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu Cip ile otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı Cip ile otomobilin karıştığı kaza ucuz atlatıldı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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