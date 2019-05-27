Son Dakika Haberleri: Antalya'da 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor

Antalya'da 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor

51 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden ayrılan 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor.

Antalya'da 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden ayrılan 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde yaşayan 2 kız çocuk annesi Elif B. (43), dün saat 13.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Elif B.'nin dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Elif B.'nin bir süredir şizofreni tedavisi gördüğünü belirten ailesi, sağlığından endişe ettiklerini ve kendisini görenlerin polis veya jandarmaya haber vermelerini rica etti.

"Malatya ve Elazığ'a gidebilir"

Annesinin bir an evvel bulunmasını isteyen kızı Yasemin B, "Annem dün öğle saatlerinde evden çıkıyor. İlçe merkezinde görenler var ama ulaşamadık. Telefonuna cevap vermiyor. Dün Malatya otobüsüne bilet almış. Elazığ ve Malatya'da akrabalarımız var, onların yanına gidebileceğini düşünüyoruz. Bu iki ilde de annemi gören ve olduğu yeri bilenlerin polise bildirmesini istiyorum" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:05 Kaynak: İHA
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