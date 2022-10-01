G.A, arkadaşıyla çıktıkları binaya koşarak tekrar girip kapıyı kilitledi. Bu sırada arkasından av tüfeği ile koşan E.A, binaya giremeyince başka bir otomobilde bulunan eşinin annesinin yanına giderek tehditte bulundu. E.A, ardından otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da kadının eşi tarafından tüfekle kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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