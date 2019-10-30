Son Dakika Haberleri: Antalya'da 2. Dünya Mutfakları Günü
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Antalya'da 2. Dünya Mutfakları Günü

1 saat önce

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Mutfakları Günü'nde, yabancı öğrenciler ülkelerinin geleneksel yemeklerini tanıttı.

Antalya'da 2. Dünya Mutfakları Günü, System.String[]

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Mutfakları Günü'nde, yabancı öğrenciler ülkelerinin geleneksel yemeklerini tanıttı.

Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen etkinlikte, Filistin, Lübnan, Güney Kore, Ukrayna, Afganistan, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 22 ülkenin ülkenin yemekleri sergilendi.

İlginç lezzetlerin de sunulduğu etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi TÖMER Müdürü Ahmet Zeki Güven, Dünya Mutfakları Günü'nü artık gelenekselleştirdiklerini söyledi.

Dil öğretiminin karşılıklı bir aktarım olduğuna işaret eden Güven, "Biz onlara kendi kültürümüzden bir şeyler aktarıyoruz, onlar da bizden bir şeyler alıyor. İşte bu ortamı yaratabilmek için etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Ziraat Fakültesi doktora öğrencisi Bektaş Mohammadi ise öğrencilerle kaynaşma imkanı yakaladıklarını anlattı.

Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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