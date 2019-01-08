Antalya'da 2 İlçede Eğitime Kar Engeli

ANTALYA'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ANTALYA'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Akseki Kaymakamı ve İbradı Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki ve İbradı'da ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi. Hava sıcaklığının eksi 3 derece kaydedildiği Akseki merkezde kar kalınlığının 15, eksi 4 derece kaydedildiği İbradı ilçe merkezinde ise 20 santimetreye ulaştığı kaydedildi. - Antalya

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